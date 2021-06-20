شكرا لقرائتكم خبر عن نجل السقا يحتفل بعيد الأب ويعلق: "أنا أحبك دائمًا ما تجعلنى سعيدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة أحمد السقا على الاحتفال بعيد الأب، ونشر لوالده عددًا من الصور على حسابه الخاص بإنستجرام، احتفالاً بتلك المناسبة التي تعد اعتراف الأبناء بالجميل لسند العائلة والذى يمثله الأب.



حمزة السقا ووالدة

وعلق حمزة السقا على الصور التي نشرها عبر "ستورى" حسابة على إنستجرام، قائلاً: "عيد أب سعيد يا أبى.. أنا أحبك.. دائما ماتجعلنى سعيد".

ويحتفل العالم فى هذا الوقت من كل عام بعيد الأب، ويأتي تاريخ وقصة عيد الأب لـ"سونورا لويس سمارت دود" من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة عام 1909 بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.



احمد السقا

وأرادت "سونورا" أن تكرم أباها وليم جاكسون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

في سياق اخر، كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، عن منحه جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.



حمـزة السقا

تعليقًا على ذلك، قال أحمد السقا قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدًا لهم، جنبًا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".