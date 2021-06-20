شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تهنئ السقا على منحه جائزة الإنجاز الإبداعى: "زميلى وصديقى الغالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة بشرى، النجم أحمد السقا لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة في دورته الخامسة، وكتبت بشرى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مبروك جائزة الانجاز الإبداعى للنجم أحمد السقا زميلى وصديقى الغالى".

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بشرى



بشرى

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، عن منحه جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

تعليقًا على ذلك، قال أحمد السقا قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدًا لهم، جنبًا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".

جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما. تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.