المخرجة رادوستينا فيكوفا: "مربى الموالح" جديد على مستوى التكنيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة للمخرجة رادوستينا فيكوفا عقب عرض فيلم “مربى الموالح” وأدار الندوة الناقد رامي عبدالرازق، بحضور السفير البلغاري deyan katratchev.

وقالت المخرجة رادوستينا فيكوفا أن تجربة الفيلم “مربى الموالح”جديد علي مستوى التكنيك، وأنها اختارت هذا التكنيك لأنه بسيط فالفيلم موجه للأطفال كنوع من أنواع العودة إلى سياقات أبسط في فن التحريك لأن أدوات الفيلم من الشغل اليدوي أسرع في توصيل المشاعر.

فيما أكدت أنها لا تواجه صعوبة أثناء الفيلم لإنه يستفز شغفه للحصول على عمل صناعة عمل جيد، مضيفة أن العمل كانت مدته ٧ دقائق لكنه استمر سنة كاملة في التنفيذ.

وشكر السفير Dayan katratchev الذي حضر الندوة وشكر المخرجة على هذا العمل الجيد، ووجه لها سؤال هل العمل حصل على جوائز بالفعل أجابت أن العمل حصل على ٨ جوائز بعد ما تم عرضه في ٤٠ مهرجان ولكنها سعيدة بحصوله على جائزة أشهر مخرجي فن تحريك في بلغاريا.

وعن اختيار الاسم “مربى الموالح” قالت إن الفيلم يعكس جمال الفتاة التي كانت تأكل المربى .

وعبرت أنها من المستحيل أن يتحول الفيلم من قصير إلى طويل وأنها تفضل التكثيف من أعمالها.