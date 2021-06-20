عبدالحليم وشادية ووردة الأبرز.. أهم المطربين الذين غنوا من أشعار محمد حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعتبر الشاعر الكبير محمد حمزة، من أهم الشعراء في تاريخ الأغنية العربية.

ولد "حمزة" في مثل هذا اليوم عام 1940، وقدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأغاني التي حُفرت في ذاكرة الجمهور العربي.

وتعاون "حمزة" مع كبار المطربين، أبرزهم:

عبدالحليم حافظ

هو التعاون الأشهر والأنجح في مشواره الفني، فقد قدما أكثر من 70 أغنية، تعتبر من أنجح الأغاني في مشوار العندليب، كما كونا مع الموسيقار الكبير بليغ حمدي، تعاونا فنيا هو الأنجح وقتها، ومن أبرز الأغاني التي كتبها حمزة للعندليب "زي الهوا"، "سواح"، "أي دمعة حزن لا"، "حاول تفتكرني"، "مداح القمر"، "جانا الهوا".

وردة

الفنانة وردة غنت من أشعار محمد حمزة، أنجح أعمالها أبرزها "حكايتي مع الزمان"، "مالي وأنا مالي"، "قد العيون السود"، "ليل يا ليالي"، وغيرها.

شادية

كتب لها الاغنية الأنجح في مشوارها الفني، وهي "يا حبيبتي يا مصر"، كما قدما عددا من الأغاني الخالدة، أبرزها "عالي"، "خلاص مسافر"، "آخر ليلة"، "خدني معاك".

فايزة أحمد

هي أول مطربة كتب لها أغنية، فغنت من أشعاره "أؤمر يا قمر"، كما غنت بعدها "أحلى طريق في دنيتي"، "إحنا النهاردة إيه"، "رشوا الورد".

نجاة الصغيرة

غنت نجاة من أشعار "حمزة"، أنجح أغانيها، أبرزها "الطير المسافر"، "في وسط الطريق"، "ليلة من الليالي فاتونا"، "يا حبايبي الحلوين".

عفاف راضي

تعاونت عفاف راضي مع محمد حمزة، في عدد كبير من الأعمال، أبرزها "هوا يا هوا"، "حاسب وانت ماشي"، "راح وقالوا راح"، "سلم سلم".

آخرون

كتب للفنانة السورية أصالة نصري أغنية "سامحتك كتير"، كما كتب للفنانة صباح أغنية "زي العسل"، وكتب للفنان محمد العزبي أغنية "عيون بهية".