فيديو| مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه "القسواني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان مدحت صالح أحدث أغانيه "القسواني" اليوم عبر موقع يوتيوب، وهي الخامسة التي يقدمها من أغاني ألبومه "يتقال".

أغنية "القسواني" من كلمات محمد فتحي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر أسامة كمال.

مدحت صالح كان قد طرح من الألبوم 4 أغاني، وهي "يتقال" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، و"وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق، و"جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، و"نورتي قلبي" كلمات عمرو المصري، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

ويضم الألبوم 14 أغنية، منها "حالتي صعبة" ، و"قربلي"، و"شوف يا معلم"، و"بالمختصر المفيد".