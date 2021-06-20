خاص| هل طالبت سميرة عبدالعزيز بالتحقيق مع محمد رمضان؟.. أشرف زكي يرد‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل بدأت نقابة المهن التمثيلية الإعداد للتحقيق مع الفنان محمد رمضان بشأن ما تردد عن إهانته الفنانة سميرة عبدالعزيز؟، بعد تداول تصريح لها حول وصفه لها بـ"الشحاتة" بعد رفضها تجسيد شخصية والدته بأحد الأعمال الفنية.

نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز لم تتقدم حتى الآن بالشكوى إلى النقابة، وهي الخطوة التي يقوم عليها قرار الإحالة للتحقيق".

وأضاف: "مجلس إدارة النقابة من جانبه تقدم باعتذار للفنانة القديرة، وتحدثنا معها بشأن الشكوى، لكنها لم تتقدم بها".

الفنانة سميرة عبدالعزيز كانت قد قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد 20 مليونا، وأنتِ 20 ألفا".

وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة الكبيرة لتوضيح ما أثير مؤخرًا حول تلقيها رسالة عبر تطبيق واتس آب من الفنان محمد رمضان، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، وقالت سميرة: "إن هذا الكلام حدث منذ فترة، تقريبًا قبل أكثر من عامين، وليس هذه الأيام"، متابعة: "الموضوع ده بقاله مدة وأنا مش زعلانة منه ولا أي حاجة، وده كلام قديم وحصل، وهو حر في الأدوار اللي بيختارها، وأنا حرة في الأدوار اللي أختارها".

وأضافت: "لما اعتذرت عن تقديم دور والدته في مسلسل له، فرد عليا الرد ده، ومرضتش أرد على كلامه وقتها، ولا زعلت، وقلت هو حر فيما يقبل، وأنا كذلك، ومفيش أي كلام حصل بيني وبينه تاني من وقتها".

وأنهت حديثها: "السوشيال ميديا دي أصلها كلها نميمة، وأي حاجة غلط بيشغلوا بيها الشباب، وأنا مش بفتح السوشيال ميديا ولا بقرأ اللي فيها، ولا بشوف أي حاجة فيها، وأنا رفضاها تمامًا".

في أول رد للفنان محمد رمضان على الواقعة، قال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، وأني أكلمها وأقول أجرها كام وشحاتة، أنا عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي".

أضاف: "أكتر شيء أسعدني أني من قبل ما أعمل التكذيب ده وجمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة أسعدتني جدا، ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية (ثابت)، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة".