هل يغيب عمرو دياب وتامر حسني عن إحياء حفلات الصيف بالساحل الشمالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل يعود عمرو دياب وتامر حسني لإحياء حفلات موسم الصيف بالساحل الشمالي؟ أم أن الصعوبات التي واجهت إقامتها العام الماضي بسبب فيروس كورونا مازالت تمنع إقامتها؟.

منظم الحفلات نبيل السويسي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "هناك انفراجة حدثت فيما يخص الحفلات الجماهيرية، إذ يتم حاليا الإعداد لسلسلة حفلات في الساحل الشمالي بعد غياب حوالي 15 شهر، منذ صدور القرار الوزاري في مارس 2020، بسبب فيروس كورونا".

وأضاف:" ويعد الفنان عمرو دياب أبرز العائدين لتقديم الحفلات في الساحل، وكذلك المطربين تامر حسني ومحمد حماقي، إذ تقام تلك الحفلات بداية من شهر يوليو المقبل، وخلال موسم عيد الأضحى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

ومن جانبه قال منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش: "عودة الحفلات خطوة جيدة جدا، خاصة مع كونها بنسب معينة من الحضور لن تزيد عن 50% من مساحة المكان، وهي التجربة التي نجحت في السعودية والإمارات".

الفنان عمرو دياب كان قد أحيا الجمعة الماضي الحفل الذي أقيم في جدة سوبر دوم، فيما يستعد الفنان تامر حسني لإحياء الحفل المقام يوم الخميس 24 يونيو في أحد فنادق الرياض بالمملكة العربية السعودية.