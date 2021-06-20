أحدث ظهور لغادة عادل بصحبة نجلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر عبدالله الهواري "بودي" نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة غادة عادل في الصورة بدون مكياج بصحبة نجلها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

وأعلنت غادة عادل انفصالها عن مجدي الهواري، منذ عامين بعد زيجة دامت 15 عامًا أثمرت عن 5 أبناء.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل الفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وهو من بطولة رامز جلال، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.