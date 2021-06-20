ملك إسبانيا فيليب يحتفل بالذكرى السابعة لتوليه الحكم باحتفال خاص

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 04:42 مساءً - احتفل ملك إسبانيا بالذكرى السابعة لتوليه الحكم من خلال الإشراف على حفل خاص في القصر الملكي في مدريد، المكان الذي بدأ فيه انتقال السلطة من والده.

حفل خاص بمناسبة تولي الملك فيليب الحكم في القصر الملكي في مدريد- الصورة من حساب Spanish royals على إنستغرام



وبحسب موقع "Royal central" قدم "فيليب" السادس وسام الاستحقاق المدني للقصر إلى 24 مواطنًا إسبانيًا في 18 يونيو 2021، بعد سبع سنوات بالضبط من دخوله نفس الغرفة كأمير أستورياس- لقب الوريث العرش الإسباني - لمشاهدة الملك "خوان كارلوس" وهو يوقع على أداة التنازل التي بدأت مرحلة جديدة للنظام الملكي في إسبانيا.

ظهور الملك برفقة زوجته وابنتيه

أقيم الحفل في قاعة الأعمدة حيث أنهى الملك السابق "خوان كارلوس" عمله التاريخي الذي جعل "فيليب" ملكًا، ورافق الملك "فيليب" زوجته الملكة "ليتيزيا" وابنتيهما "ليونور" و"صوفيا"، تمامًا كما كان في اليوم الذي تم فيه التوقيع على التنازل.

الملك فيليب وزوجته الملكة ليتيزيا وابنتيهما ليونور وصوفيا- الصورة من حساب Spanish royals على إنستغرام



مستحقو وسام الاستحقاق المدني هذا العام

رحبت العائلة المالكة في إسبانيا بآخر الحاصلين على الوسام الذي يعترف بالخدمة المتميزة لإسبانيا عبر المجتمع. وهذا العام تم الاعتراف بمن ساهموا لخدمة البلاد خلال جائحة الفيروس التاجي.

ألقى الملك "فيليب" كلمة في الحفل الذي أشاد فيه بجهود أولئك الذين قدمهم للتو مع الأمر، قائلاً: "إنه يوم للاعتراف والامتنان للأشخاص الذين قدموا خدمة مثالية للمجتمع الذي هم جزء منه. وأضاف: "مثالكم يوحدنا، ويجعلنا عاطفيين، ويجعلنا فخورين. أنتم المرآة التي يجب أن ننظر إليها جميعًا: بما في ذلك الملك." كما عكس "فيليب" دوره الخاص، مجدّدًا وعده بخدمة إسبانيا بنفس الإحساس بالواجب الذي ألهمه طوال حياته.

تولي "فيليب" الحكم بعد والده

أصبح "فيليب" السادس ملكًا لإسبانيا في منتصف ليل 19 يونيو 2014، بعد ساعات فقط من توقيع والده على أداة التنازل عن العرش، وكان الملك "خوان كارلوس" قد أعلن أنه سيتنحى قبل أقل من ثلاثة أسابيع، في الثاني من يونيو، ولم يتم الإعلان عن أسباب تنازله عن العرش.