بالفيديو: لماذا اعتذرت النجمة نجوى فؤاد عن “فيديو الشامبو”؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أثار فيديو للفنانة المصرية نجوى فؤاد انتقادات واسعة ضدها، حيث نشرت مقطع مصور لها على تطبيق “تيك توك” الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور.

وكانت فؤاد قد شاركت فيديو لها على التطبيق الصيني، تظهر فيه وهي تعيد تقديم مشهد “عندكم شامبو” من فيلم “الألماني”، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي قوبل بهجوم ورفض من جمهورها.

وفي مداخلة هاتفية لها مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، اعتذرت نجوى فؤاد لجمهورها عن الفيديو المثير للجدل، ووعدت بعدم تكرار التجربة مرة أخرى.

وأكدت نجوى فؤاد أنها قدمت الفيديو بغرض المزاح، بعد أن “تسبب فيروس “كورونا” المستجد في تدميرنا وجعلنا نجلس في المنزل 48 ساعة وليس 24 ساعة فقط”، بحسب قولها.

وأكدت نجوى فؤاد للبرنامج أنها ستتواصل مع جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي لنفي شائعة ترددت عنها، وهي أنها لم تعد قادرة على الحركة، موضحة أنها تعاني من مشكلات في الفقرات القطنية، وأنها ستخضع للعلاج خلال الفترة القادمة.

وكانت نجوى فؤاد قد صرحت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إنها تمر بأزمة صحية وتعاني من آلام في ظهرها، الأمر الذي تطلب منها المكوث في المنزل لمدة 3 أسابيع بناء على أمر الدكتور المعالج.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها مستعدة لتقديم أي دور الفترة القادمة، شرط أن يكون مكتوب بشكل جيد وأن يكون الدور ذا أهمية ويقدم رسالة هادفة.