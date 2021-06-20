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كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 03:58 مساءً - فاجأت الفنانة السورية انجي خوري متابععيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في مقطع فيديو امام مزار للسيدة العذراء وهي تؤدي الصلاة.
وظهرت انجي خوري وهي تصلب على ترنيمة “مع المسيح صلبت” وعلقت كاتبة: “كلنا واحد والله وحد
”.
وقد عبر العديد من متابعي الفنانة السورية المثيرة للجدل والمعروفة بإطلالاتها الجريئة عن صدمتهم حيث علق العديد منهم بأسلوب ساخر.
يذكر ان أنجي خوري، واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، معروفة بإطلالاتها المثيرة وكان قد تم ترحيلها سابقا من لبنان ثم من دبي الى بلدها سوريا.
وكانت انجي قد ظهرت منذ ايام بمقطع فيديو وهي ترقص بملابس شبيهة باللانجري وعلقت كاتبة: “مين مثلي بحب الرقص؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر انجي خوري تفاجىء متابعيها بظهورها أمام مزار السيدة العذراء!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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