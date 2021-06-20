شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ هشام سليم ومحمد رياض وباسم مغنية بكواليس "امرأة من زمن الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان اللبنانى باسم مغنية، عن صورة نادرة تجمعه بالنجم هشام سليم والنجم محمد رياض، من كواليس تصوير مسلسل "امرأة من زمن الحب".

ونشر باسم، صورة عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلاً: "الأصدقاء هشام سليم ومحمد رياض من مسلسل (امرأة من زمن الحب) إخراج وكتابة: إسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور عكاشة (قطبي الدراما المصرية ) ١٩٩٨".



باسم مغنية

ومسلسل "امرأة من زمن الحب" عرض عام 1998 ، من بطولة سميرة أحمد وعبلة كامل وهشام سليم و محمد رياض، وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

وتدور فكرة المسلسل حول القيم والمبادئ وتحمل المسئولية والأخلاق والتركيز على أهمية لم شمل الأسرة ووقوفهم بجانب بعض، وتناول أيضا المشكلات التى تواجه الشباب فى ذلك الوقت بغياب رب الأسرة الناصح لهم .

قدم المؤلف أسرة مكونة من أب وأربعة أبناء، ولكن يقرر الأب السفر للعمل فى الخارج للحصول على وظيفة لتأمين حياة أولاده وتوفير مستقبل أفضل لهم، وهنا تأتى إليه فكرة تولى شقيقته "وفية" التى جسدتها الفنانة الكبيره سميرة احمد . ونقل لنا الصدمات والاختلافات الفكرية بين العمة وبين الأبناء بحكم فارق العمر واختلاف الأجيال ولكن كانت شخصية "وفية" تتعامل بحكمة وعقلانية وتراعى فرق واختلاف الأجيال مع تمسكها بعاداتها وتقاليدها وكانت امرأة حكيمة مليئة بالحب للأبناء شقيقها