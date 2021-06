شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن نيكول كيدمان فى عيد ميلادها الـ54 من أعمالها لزواج توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ميلاد النجمة الكبيرة نيكول كيدمان التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الـ20 من يونيو، حيث برعت نيكول كيدمان فى لعب مختلف الأدوار ونالت خلال مشواره على جوائز عديدة منها جائزة الأوسكار، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على عدة معلومات عن الممثلة الاسترالية التى تحظى بجماهيرية كبيرة.

بداية بزوغ نجمها فى الولايات المتحدة أتى مع فيلم Dead Calm عام 1989, وبعدها توالت النجاحات, فشاركت في فيلم Billy Bathgate 1991, وبعدها في فيلم To Die For عام 1995,ومن ثم مثلت في Practical Magic عام 1998, وفيلم Eyes Wide Shut 1999, الذي شاركت به دور البطولة مع النجم توم كروز التى تزوجته فى وقت سابق.



نيكول كيدمان

مثلما كانت التسعينات تشهد مرحلة الانتشار لـ نيكول كيدمان شهدت بداية الألفية جائزتى كبيرتين ففى عام 2001 حصلت على جائزة Golden Globe عن دورها في المسرحية الموسيقية الرائعة Moulin Rouge عام 2001.

بينما فى عام 2002 توجت بجائزة الأوسكار على أدائها في فيلم The Hours.



نيكول كيدمان وتوم كروز

في عام 2015، ظهرت كيدمان في العديد من الأفلام من ضمنها الفيلم الأسترالي Strangerland, وفيلم Queen of the Desert مع الممثل جيمس فرانكو James Franco. كما ظهرت في فيلم Secret in Their Eyes مع الفنانة جوليا روبرتس Julia Roberts. وفي عام 2016، أدت كيدمان دوراً رائعاً عن امرأة استرالية تتبنى طفل هندي في فيلم Lion. ونالت عنه جائزة Golden Globe، فضلاً عن ترشيح آخر لجائزة الأوسكار.

بعيدًا عن التمثيل أقرب أصدقائها من الوسط الفني الممثلة الشهيرة ناعومى واتس.

تزوجت كيدمان أول مرة من الممثل المشهور توم كروز، لكن لم يكتب لزواجهما النجاح، فتطلقا وانفصلا عن بعضهما بسرعة، وبعدها بدأت كيدمان بمواعدة مغني الكاونتري كينيث أوربان Keith Urban، وأعلن الثنائي عن خطوبتهما عام 2006.

يعرف عن نيكول كيدمان اتقانها شديد للعمل حيث علمت نفسها الكتابة باليد اليمنى لدورها في فيلم The Hours, وذلك على الرغم من أنها تكتب باليسرى فى العادى.