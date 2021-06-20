شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف بشاي بمهرجان الإسماعيلية يوسف إدريس: لم ينل ما يستحق من التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مهرجان الإسماعيلية كتابا تحت عنوان يوسف إدريس بين الأدب والسينما، وهو الكتاب الذي يؤرخ الكاتب المصري يوسف إدريس ضمن إصدارات كتب مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورتة الثانية والعشرون المنعقدة حاليًا.

وأقام المهرجان ندوة حول الكتاب للكاتب عاطف بشاي، وحضر الندوة بقصر الثقافة د. سمير فرج، هاني لاشين، ماجدة موريس، صفاء الليثي، حنان أبو الضياء، خالد منتصر ، سلوي محمد علي، عمر عبد العزيز، محسن أحمد مدير التصوير، مجدي الطيب، سيد محمود، محمد قناوي وأدار الندوة الإذاعي عمر إمام.

وقال في البداية عاطف بشاي إنه سعيد جدًا بتواجده وسط قامة من المثقفين، وحبه الشديد ليوسف إدريس الذي امتد من فترة السبعينيات حتي اليوم، كما أكد أن يوسف إدريس أعظم من كتب القصة القصيرة وكان متفردًا ولكنه لم ينل ما يستحق من التقدير.

وأضاف بشاى، السينما ظلمت أعمال إدريس مثل فيلم" الحرام" واستبعدت الإسقاط الأساسي لحكاية عزيزة وإلقاء اللوم عليها.