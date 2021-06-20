كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 02:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام كاشفة عن إطلالتها التي تستعد بها لتقديم شخصية ” شمس ” في مسلسلها الجديد ” دور العمر ” .
فظهرت سيرين عبد النور في الصورة بشعر أشقر طويل وحواجب بشعر داكن مما أضفى تغيرا كبيرا وواضحا على ملامحها .. وكتبت في تعليقها سائلة الجمهور عن رأيهم في هذه الإطلالة .
يذكر أن مسلسل دور العمر يجمع بين سيرين عبد النور وعادل كرم بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين ومن إخراج سعيد الماروق .. ومن المقرر عرضه على منصة شاهد .
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تفاجئ المتابعين بإطلالتها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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