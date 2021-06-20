سيرين عبد النور تفاجئ المتابعين بإطلالتها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 02:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام كاشفة عن إطلالتها التي تستعد بها لتقديم شخصية ” شمس ” في مسلسلها الجديد ” دور العمر ” .

فظهرت سيرين عبد النور في الصورة بشعر أشقر طويل وحواجب بشعر داكن مما أضفى تغيرا كبيرا وواضحا على ملامحها .. وكتبت في تعليقها سائلة الجمهور عن رأيهم في هذه الإطلالة .

يذكر أن مسلسل دور العمر يجمع بين سيرين عبد النور وعادل كرم بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين ومن إخراج سعيد الماروق .. ومن المقرر عرضه على منصة شاهد .