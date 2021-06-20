رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والديها

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 02:43 مساءً - نشرت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” صورة لوالديها الفنان الراحل ” سمير غانم ” برفقة زوجته الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام . وتوجهت دنيا سمير غانم في تعليقها على الصورة بالدعاء لوالدها الفنان الراحل بالرحمة وبالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت ترقد في العناية المركزة بالمستشفى وتعاني من مضاعفات وآثار إصابتها بفيروس كورونا . فكتبت قائلة : ” ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويكي .. بحبكوا أوي أوي ” . وتابعت : ” اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام .. الحمد لله رب العالمين ” .

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