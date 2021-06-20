"الجونة السينمائي" يكرم أحمد السقا بجائزة "الإنجاز الإبداعي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام سنويا، تكريم الممثل المصري أحمد السقا بجائزة "الإنجاز الإبداعي".

وقال المهرجان، الأحد، إنه سيمنح الجائزة للسقا خلال الدورة الخامسة التي تقام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل "اعترافا بمسيرته الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين".

وفي وقت سابق، أعلن المهرجان، الذي أسسه ويدعمه رجلا الأعمال المصري نجيب وسميح ساويرس، إقامة دورته القادمة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقل بيان للمهرجان عن السقا قوله: "بينما أسترجع مسيرتي أتذكر جميع العظماء الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين".

والسقا (48 عاما) هو نجل رائد مسرح العرائس في مصر صلاح السقا، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم أكثر من 20 فيلما من بينها (أفريكانو) و(مافيا) و(حرب أطاليا) و(عن العشق والهوى) و(تيمور وشفيقة) و(الجزيرة) و(الديلر) و(إبراهيم الأبيض).

وفي الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها (رد قلبي) و(نصف ربيع الآخر) و(خطوط حمراء) و(الحصان الأسود) و(ولد الغلابة) و(نسل الأغراب).

وعلق مؤسس المهرجان نجيب ساويرس قائلا: "منذ دورتنا الافتتاحية خصصنا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين المميزين الذين كرسوا مسيرتهم لصناعة السينما، ومن ذلك المنطلق فأحمد السقا ليس استثناء، فمكانته وسط نجوم جيله هي نتيجة إخلاص لعمله وتفانيه في إسعاد جماهيره لأكثر من عقدين".

من جانبه قالت المؤسس المشارك ورئيس العمليات بشرى رزة: "سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصًا حول دعمه الهائل لصناعة السينما. لم يأبه حول حجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءًا من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة. إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضًا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي."

جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما.

تضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.