أمينة خليل تكشف لـ"الخليج 365" ملامح دورها كسفيرة للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الاختيار على الفنانة المصرية أمينة خليل، لتكون سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

ويأتي هذا الاختيار بعد مشاركتها على مدى السنوات الماضية في أنشطة مجتمعية لنشر الرسائل الإيجابية والتعامل بجرأة في قضايا مهمة مثل تمكين المرأة.

وقالت أمينة خليل لـ"الخليج 365": "فخورة جدا بتعييني سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ولا أبالغ إذا قلت إن هذا الحلم يداعبني منذ الصغر، ولذا أشعر بالسعادة فقد تحول الحلم لواقع ملموس".

وأضافت: "لن يؤثر ذلك على عملي في السينما أو التلفزيون، لأنني ببساطة شديدة أرى أن العمل في المجال الفني حاجة خاصة بي، ممكن أعمل دور رومانسي أو أكشن أو أي دور أحبه، وأرى أن العمل في الأمم المتحدة أمر آخر وله متطلبات وواجبات أخرى".

وبشأن القضايا المتوقع أن تدعمها وتخوض معارك من أجلها من خلال موقعها الجديد، قالت: "بصراحة شديدة لا توجد قضية محددة، ولكني مهمومة بكل قضايا المرأة العربية مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث، ومن المؤكد أن هناك جلسات طويلة ستجمعني بالقائمين على العمل في الأمم المتحدة لمناقشة دوري في المرحلة القادمة، وطبيعة المهام التي أستطيع القيام بها".



