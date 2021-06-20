"الخضر" يواصل السقوط الحر.. لاشيت على خطى ميركل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل حزب الخضر (يسار) السقوط الحر في استطلاعات الرأي في ألمانيا، فيما بات أرمين لاشيت الأقرب لخلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة.

وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، تهاوى "الخضر" من المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي إلى الثانية، ومن 28% من نوايا التصويت إلى 20% في آخر استطلاع.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد إنسا لقياس اتجاهات الرأي العام، ونُشر الأحد، فإن الخضر يحظى بـ20% فقط من نوايا التصويت، متأخرا عن الاتحاد المسيحي ومرشحه للمستشارية لاشيت، بثماني نقاط كاملة، إذ حصد الأخير 28%.

وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) في المرتبة الثالثة بـ16%، ثم الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" بـ13%، وحزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) بـ11%.

فيما جاء حزب اليسار في المرتبة السادسة بـ6%، وحصدت أحزاب صغيرة مجتمعة 7%.

وحول شعبية مرشحي الأحزاب لمنصب المستشار، قفز لاشيت للمرتبة الأولى بين المرشحين، للمرة الأولى، بـ19% من تأييد الناخبين.

أما أولف شولتز، وزير المالية الحالي، ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فجاء في المرتبة الثانية بـ18%، ثم مرشحة الخضر، أنالينا بربوك، ثالثا بـ17%.

وأجرى معهد أنسا، الاستطلاع على مجموعة ناخبين من 1502، في الفترة من 14 إلى 18 يونيو/ حزيران، بهامش خطأ 2.5%.

وتجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يكلف الرئيس فرانك فالتر شتاينماير مرشح الحزب الفائز بالأكثرية، بمنصب المستشار وتشكيل الائتلاف الحاكم.

ولن تخوض ميركل الاقتراع لأول مرة من 16 عاما، بعد قرارها التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية.