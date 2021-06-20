شكرا لقرائتكم شريهان تكشف هويته.. "هذا الرجل هو سر قوتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت النجمة المصرية شريهان، عن كواليس جديدة من تصوير إعلانها الشهير "مع بعض أقوى"، الذي طرحته خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مساء السبت، صورا للإعلان الذي أثار إعجاب الكثيرين في مصر والعالم العربي، مع مدير التصوير أحمد المرسي، وكتبت باللغة الإنجليزية قائلة: "ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعًا، هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال".

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كما أضافت: "إنه أحمد المرسي وهذا يكفي. لك كل احترامي وتقديري وثقتي".

وتابعت مخاطبة جمهورها ومتابعيها: "أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان، وتعريفكم على أكثر الأشخاص دعماً في حياتي الشخصية والمهنية، هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها، لكنه الرجل الذي أكن له فخراً لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته"، مضيفة: "أنتَ رجل عظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان".

من جانبه، علق مدير التصوير أحمد المرسي على المنشور ذاته، وكتب: "تأثرت بهذه الكلمات الجميلة، لم أجد الكلمات المناسبة للرد عليها! أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنتِ عليها، وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي".

شريهان

وتابع: "أنتِ من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم على الإطلاق، ويشرفني دائمًا التعاون معًا، وهذا على المستوى المهني فقط! لكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أنتِ صديق رائع وشخص جميل داخليًا وخارجيًا. أنا تشرفت بالعمل معكِ وفخور بأنني جزء من رحلتك، وفخور أيضًا بأن أكون جزءًا من حياتك. شكرًا لا تكفي، وربنا يديم الود بيننا".

يذكر أن النجمة الاستعراضية شريهان عادت للشاشات، بعد غياب أكثر من 20 عامًا، وذلك من خلال فيديو كليب استعراضي غنائي "مع بعض أقوى"، وظهرت بشعرها الطويل وبكامل لياقتها ورشاقتها رغم مرور سنوات طويلة على آخر أعمالها الاستعراضية. وجاء الإعلان بطريقة استعراضية تحكي فيه الفنانة رحلتها منذ الصغر وحلم الشهرة مروراً بالحادث الكبير الذي تعرضت له في العام 1989 والذي أدى إلى كسر في عمودها الفقري ورحلة علاجها، وصولاً إلى التعافي ورجوعها إلى جمهورها بشكل أقوى.