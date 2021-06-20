شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي فى صورة من كواليس تصوير فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة يسرا اللوزي ، متابعيها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، بفيديو من كواليس تصوير فيلم " ليلة العيد"، وظهرت يسرا اللوزي فى الفيديو داخل مركب في النيل، وكتبت: "من تصوير فيلم ليلة العيد".



يسرا اللوزى

والفيلم بشكل عام يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

الفيلم يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وشاركت يسرا اللوزي في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.