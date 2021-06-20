شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب تقاليع الفنانين فى أفراحهم.. آخرهم حسن أبو الروس فى الملاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار التقاليع الأخيرة التي اتبعها الفنانون في زفافهم، وكانت آخرها محمد فراج وبسنت شوقى، قرر العروسان الفنان حسن أبو الروس مصممة الجرافيك غادة والي أن يكون حفل زفافهما مختلف كثيرا و أن يخرجوا عن المألوف في حفل الزفاف وأقاما فرحهما في مدينة الملاهى وطغت أجواء المرح والبهجة على الحضور.



حسن أبو الروس يحتفل بزفافه فى الملاهى



حسن أبو الروس يحتفل بزفافه فى الملاهى



حسن أبو الروس يحتفل بزفافه فى الملاهى



حسن أبو الروس يحتفل بزفافه فى الملاهى

ويحرص كل فنان قبل حفل زفافه على ابتكار طريقة جديدة وقت دخوله الفرح، وعدم اللجوء للطريقة التقليدية، وقد سبق حسن أبو الروس منذ أيام الفنان محمد فراج وبعد كتب الكتاب، دخل فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، للحفلة على دراجة يقودها فراج وتجلس بسنت قدامه بالفستان الأبيض، بدلا من الدخول مشيا على الأقدام أو الدخول بالزفة التقليدية.

وقد سبق الفنان محمد فراج، فى الابتكار الفنان حسن الرداد عند دخوله حفل زفافه في 2016 بمركب وسط أصدقائه وتنتظره عروسته إيمى سمير غانم على البحر، أما الفنانة هنادى مهنا اختارت وقت حنتها الطابع الشعبى وزينت المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضعت توك توك وراقصات وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

احتفل الفنان حسن أبو الروس، أمس السبت، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، وتداول عدد من أصدقائهما صورًا والفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب في إحدى الملاهي، كما تصدر اسم العروس قائمة تريندات جوجل، حيث إنها مصممة جرافيك شهيرة الي جانب أنها شاركت من قبل في منتدي الشباب.