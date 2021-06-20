شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن غادة والي بعد احتفالها بزواجها أمس من حسن أبو الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الثنائى حسن أبو الروس وزوجته غادة والي أمس بزفافهما وسط حضور عدد من المشاهير ممن حرصوا على مشاركة بحفل زفافهما، وما أن تم نشر الصور لـ غادة والى وحسن أبو الروس حتى تهافت الكثيرون لمعرفة من هى غادة والى زوجة الفنان حسن أبو الروس خاصة أنها تعد واحدة من أبرز السيدات شهرة بمجالهن خلال الفترة الأخيرة مثلما يظهر خلال السطور التالية.



غادة والي مع حسن أبو الروس

تعد غادة والي مصممة جرافيك رائدة في مصر، ولدت عام 1990.



غادة والي

اشتهرت غادة والي قبل 4 سنوات وتحديداً عام 2017، حينما كانت المسؤولة عن حملة الدعاية لفيلم "الأصليين" الذى شهد مشاركة العديد من النجوم مثل ماجد الكدوانى وخالد الصاوى.

غادة والي واختيارها من قبل فوربس

تم اختيار غادة والي من قبل "فوربس" من أفضل 30 مصمم في أوروبا تحت سن الثلاثين في نفس العام 2017، وكان عمرها حينها 27 عاما فقط.

كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى

لم تقف إنجازات غادة والي عند ما سبق وإنما برز اسمها أكثر بنفس العام بعد تمثيلها المرأة المصرية في منتدى شباب العالم الذي عُقد في نوفمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، وألقت وقتها كلمة عن "التواصل" أمام الحضور بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



حسن ابو الروس وزوجته

ظهرت أعمال غادة والي في المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، كوارتز أفريقيا، Wired Italia & Japan ، Slanted Berlin والعديد من المنصات العالمية.

ظهرت غادة والي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خلال تمثيل حملة تمكين مجلس المرأة المصرية.

قامت بتدريس التصميم الجرافيك في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة.