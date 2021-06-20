شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك في لندن للترويج عن the Hitman's Wife's Bodyguard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية سلمى حايك أنيقة بلا مجهود عندما ظهرت مرتدية بلوزة منقطة في العرض الأول لفيلمها الأخير the Hitman's Wife's Bodyguard، ليلة الإثنين، وقامت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا بارتداء بلوزة من الشيفون مع تنورة طويلة ذات ثنيات بيضاء، وكانت تقف امام الكاميرا في عرض الفيلم بـ Cineworld في Leicester Square.

وأكملت سلمي حايك إطلالاتها بزوج من الكعب الأسود المفتوح، وصممت سلمى خصلات شعرها الكستنائية بأسلوب مستقيم وأنيق، وارتدت الإكسسوارات القليلة لأنها تركت ملابسها تتحدث عن نفسها، وعن مكياجها اختارت مكياج سموكي للعيون وأبرزت شفتيها بلون نود طبيعي و محدد الشفاه.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا ، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".