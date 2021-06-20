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سلمي حايك في لندن للترويج عن the Hitman's Wife's Bodyguard

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القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية سلمى حايك أنيقة بلا مجهود عندما ظهرت مرتدية بلوزة منقطة في العرض الأول لفيلمها الأخير the Hitman's Wife's Bodyguard، ليلة الإثنين، وقامت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا بارتداء بلوزة من الشيفون مع تنورة طويلة ذات ثنيات بيضاء، وكانت تقف امام الكاميرا في عرض الفيلم بـ Cineworld في Leicester Square.

Stylish: Salma Hayek looked effortlessly chic as she stepped out in a polka dot blouse at the premiere of her latest film, the Hitman's Wife's Bodyguard, at Cineworld on Monday night

Chic: The actress paired the timeless chiffon top with a white pleated maxi skirt as she worked her angles for the camera at the screening in Leicester Square

Flawless: Going full glam for the outing, the actress sported a surtly smokey eye makeup look and accentuated her lips with lashings of lip liner

وأكملت سلمي حايك إطلالاتها بزوج من الكعب الأسود المفتوح، وصممت سلمى خصلات شعرها الكستنائية بأسلوب مستقيم وأنيق، وارتدت الإكسسوارات القليلة لأنها تركت ملابسها تتحدث عن نفسها، وعن مكياجها اختارت مكياج سموكي للعيون وأبرزت شفتيها بلون نود طبيعي و محدد الشفاه.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم،  يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا ، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام  أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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