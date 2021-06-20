شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نيكول كيدمان.. دخلت موسوعة جينيس بسبب أعلى راتب فى الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الممثلة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها الـ 54 إذ انها من مواليد الـ 20 من يونيو في عام 1967، وتعبر الممثلة الاسترالية واحدة من أكثر نجمات هوليود شهرة، حيث لعبت كافة الأدوار المختلفة ونالت جوائز عديدة ما بين الأوسكار والجولدن جلوب بفضل تفانيها فى عملها بصورة كبيرة إلى جانب موهبتها الكبيرة.



نيكول كيدمان

ومع الشهرة الكبيرة للممثلة الاسترالية حول العالم بات من الطبيعى أن تتهافت شركات الإعلان عليها مقابل تمثيل البراندات الخاصة بهم إلا أنها تخطت كل ذلك عام 2006 حينما حصلت على جائزة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى أجر يُدفع لممثل في الدقيقة.



نيكول كيدمان

نيكول كيدمان آنذاك كانت قد كسبت 3,17 مليون دولار مقابل تصوير إعلان مدته 4 دقائق لأحد العطور وهو ما تم تقديره وقتها بأنها تقاضت عن الدقيقة ما يوازى 800 ألف دولار تقريباً.

من ناحية أخرى كشف صناع مسلسل Nine Perfect Strangers، قبل أسبوع عن المقطع الدعائي الرسمي للمسلسل الدرامي، وهو من بطولة نيكول كيدمان وميليسا مكارثي، المسلسل المكون من ثمانية أجزاء مستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز للمؤلف الأسترالي ليان موريارتي.



نيكول كيدمان

وتظهر كيدمان وهي تدير المنتجع الصحي، ويبدأ توافد الـ9 اشخاص لتبدأ الأحداث لمثيرة الخلافات التي قد تؤدي إلى الضرب والدفن بطريقة تقشعر الأبدان، حسبما ذكرت ديلي ميل.