القصة الكاملة لأزمة سميرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضجة كبيرة أحدثتها تصريحات الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تم تداول تصريح لها حول وصف الفنان محمد رمضان لها بـ"الشحاتة" بعد رفضها تجسيد شخصية والدته بأحد الأعمال الفنية.

القصة بدأت العام الماضي، حينما حلت الفنانة سميرة عبدالعزيز ضيفة على برنامج "رأي عام" بقناة "تن"، وقالت إنها رفضت القيام بدور والدة محمد رمضان، وتابعت: "لما يطلق عليا أم العظماء وعملت أم خمس أئمة ووالدة أم كلثوم وأم عبدالوهاب، أقوم أعمل دور أم بلطجي.. أنا ضد ده".

تصريح "شحاتة"

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد ٢٠ مليون، وأنتِ ٢٠ ألف".

وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة الكبيرة لتوضيح ما أثير مؤخرًا حول تلقيها رسالة عبر تطبيق واتس آب من الفنان محمد رمضان، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، وقالت سميرة: "إن هذا الكلام حدث منذ فترة، تقريبًا قبل أكثر من عامين، وليس هذه الأيام"، متابعة: "الموضوع ده بقاله مدة وأنا مش زعلانة منه ولا أي حاجة، وده كلام قديم وحصل، وهو حر في الأدوار اللي بيختارها، وأنا حرة في الأدوار التي أختارها".

وأضافت: "لما اعتذرت عن تقديم دور والدته في مسلسل له، فرد عليا الرد ده، ومردتش أرد على كلامه وقتها، ولا زعلت، وقلت هو حر فيما يقبل، وأنا كذلك، ومفيش أي كلام حصل بيني وبينه تاني من وقتها".

وأنهت حديثها: "السوشيال ميديا دي أصلها كلها نميمة، وأي حاجة غلط بيشغلوا بيها الشباب، وأنا مش بفتح السوشيال ميديا ولا بقرأ اللي فيها، ولا بشوف أي حاجة فيها، وأنا رفضاها تمامًا".

نقابة الممثلين تتدخل

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الواقعة قديمة منذ فترة، واندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددًا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

وأوضح أنه تابع الواقعة وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع لتقديم اعتذار للفنانة، كما أنه تحدث إليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة.

وتابع: "هذه الواقعة لو ثبت حدوثها بالفعل سنحاسب محمد رمضان، وشقيق الفنان محمد رمضان تواصل معي وطلب التحقيق في ما ظهر بناء على رغبة شقيقه، وبرر بأن هذا التصريح أوردته صفحات مزيفة".

وشدّد زكي، أنه على مسافة واحدة من "سميرة" و"رمضان" ولا يدين أحد، بالإضافة إلى أنه لن يقبل أي إهانة لشخص في الوسط الفني، متابعًا: "بتخيلي الشخصي أنه استحالة حد يتجاوز في حق الأستاذة سميرة، ولو حد أهان فنان هنفصله".

مذكرة برلمانية

بالأمس، تقدم ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة إلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة إلى عضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري

وقال الهضيبي إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية إساءة محمد رمضان إلى رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي؛ وهي الفنانة والنائبة سميرة عبد العزيز، وتعرضها إلى إساءة لفظية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل كل مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد رمضان؛ نظرًا لإساءته إلى عضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.

وأضاف الهضيبي أن رمضان يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه دأب افتعال الأزمات والمشكلات من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع، مرورًا بأزمة الطيار الراحل.

رد محمد رمضان

في أول رد للفنان محمد رمضان على الواقعة، قال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، وأني أكلمها وأقول أجرها كام وشحاتة، أنا عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي".

أضاف: "أكتر شيء أسعدني إني من قبل ما أعمل التكذيب ده وجمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة أسعدتني جدا، ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية (ثابت)، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة".