بالصور| انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان قابس سينما فن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان قابس سينما فن، في تونس، بحفل افتتاح أقيم في 18 يونيو الجاري، حضره العديد من الشخصيات السينمائية والثقافية من تونس والعالم العربي.

تأتي الدورة الثالثة لتؤكد من خلالها هيئة المهرجان توجهاتها وخياراتها الرامية إلى تكريس ثقافة سينما المؤلف في العالم العربي وخلق فضاء للفنون البصرية والفنون المعاصرة حتى تحتل شيئا فشيئا مكانة في أذهان جمهور لم يتخلص بعد من سطوة المسارات التجارية للإنتاج والتوزيع الفنّي.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان: هي دورة تأكيد للمبادئ العامة للمهرجان وهي أيضا سنة انفتاح على رهانات وتحديات جدد من خلال برمجة مجموعة جديدة من الأقسام السينمائية والفنية وإثراء هذا الأسبوع بالعديد من الأنشطة التي من شأنها أن تشمل كلّ الفاعلين في حقل الفنون البصرية من مبدعين ومهنيين وتقنيّين ونقاد.

من 18 إلى 26 يونيو 2021، سنواكب عروض 64 فيلما بين المسابقة الرسمية للمهرجان وعروضه الخاصة، يجمع بينها تفرّد مؤلّفيها بطريقة خاصة في الإخراج وخروجهم عن الأنماط الجمالية السائدة في تصوير واقعهم وإعادة كتابته. في قسم السينما أيضا، نجد ركنا مميّزا في البرمجة هو "سينما الأرض"، الذي يعكس ارتباط هذا المهرجان بمحيطه ورغبة منظميه في الانخراط في مسار النقد والتغيير من خلال السينما.

في قسم "سينما الأرض"، سنشاهد أفلاما ذات بعد إيكولوجي، تعكس واقعا مأساويا يعيشه كوكب الأرض وتعاني منه على وجه الخصوص مدينة قابس التي أقيم بها ومن أجلها المهرجان.

"عصر الصورة" هي ربما من أكثر التعابير تداولا منذ سنوات طويلة، وإن كانت، في سياقات ما، تعكس تصورا سطحيا للعالم، فهي في الآن ذاته واقع فنيّ بامتياز، يجعل من الصورة محور العديد من الوسائط الابداعية المتنوعة والتي تحمل كل منها أبعادا جمالية خاصة وتصورا منفردا للفعل الفني. لهذا، وبالتوازي مع قسم السينما.

وكشف المهرجان عن اهتمامه بأفلام الواقع الافتراضي: "ولأن المهرجان ينخرط أيضا في واقعه العالمي الذي يشهد انتقالا تصاعديا إلى الفضاء الرقمي، سيكون لرواد المهرجان فرصة للاطلاع على برمجة ثرية لأفلام الواقع الإفتراضي من خلال قسم غاب في السنة الفارطة عن النسخة الرقمية لقابس سينما فن ويعود هذه السنة بتصور جديد أكثر سبرا لأغوار هذا العالم الذي اتخذ مكانته في العالم والذي يكرّس لثقافة بصرية من نوع آخر".

وتم تخصيص قسما بعنوان "فن وفكر"، سيتم من خلاله التركيز على مجموعة من المحاور التي تخص الصناعة وتناقش مختلف التحديات التي تواجهها على المستوى المحلي والعالمي على حد السواء.