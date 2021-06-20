بعد تراجعه عن الاعتزال.. مجدي صبحي يشارك في مسرحية "زقاق المدق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مجدي صبحي، عن انضمامه لفريق مسرحية "زقاق المدق"، المقرر افتتاحها قريبًا.

جاء ذلك بعد تراجعه عن قرار اعتزال الفن، الذي اتخذه مؤخرًا، وكشف عنه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب صبحي، اليوم الأحد 20 يونيو، عبر نفس الموقع: "قريبا إن شاء الله.. الحدث المسرحي الكبير. والعودة للفن المحترم واحترام عقلية المشاهد كبيرا وصغيرا.. مخرج رائع.. مؤلف رائع.. ممثلين في غاية الإبداع والاحترام.. قريبا".

صبحي كان قد أعلن اعتزاله الفن نهائيا، قائلاً: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كتير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)".

وتقدم صبحي، بخالص الشكر والعرفان لأساتذته المخرجين والممثلين الكبار، مضيفا: "أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاما فن محترم".

واختتم أنه أبلغ صديقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن ولا رجعة نهائيا، مضيفا: "سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، استودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".