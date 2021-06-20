إيرادات "الشنطة" تقترب من 100 ألف جنيه في يومه الرابع بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 16 يونيو، فيلم "الشنطة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، و"ثانية واحدة".

وحقق الفيلم في يومه الرابع بدور العرض، السبت 19 يونيو إيراد قُدر بـ19 ألفًا و989 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 89 ألفا و198 جنيها.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي.