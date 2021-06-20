خاص| بعد إثارته الجدل.. تفاصيل ظهور هاني شاكر باللوك الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان هاني شاكر لطرح أحدث أغانيه "لو سمحتوا"، والتي أثارت صور الدعاية لها حالة من الجدل، عقب نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصور أمين إسماعيل في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن كواليس تصوير الفنان هاني شاكر، وقال: "التصوير تم منذ 10 أيام في منزل الفنان هاني شاكر، واستمر حوالي خمس ساعات، بحضور نجله شريف، والحمد لله لاقت الصور صدى جميل".

وأضاف: "التحضير للفكرة والتصوير مع المخرج نضال هاني والاستايليست محمد الشريف لم يأخذ وقتا طويلا، إذ تم في حوالي يومين، وساعد على ذلك حماس الفنان هاني شاكر على الظهور بشكل مختلف ومن خلال رؤية فنية جديدة لا يتوقعها جمهوره، ولهذا لم تكن هناك تجارب على اللوك قبل التنفيذ، والحمد لله تحققت الرغبة المشتركة في تحقيق عنصر "المفاجأة"، وهو ما سعينا له مع الفنان الذي طالما أحببنا أغانيه منذ طفولتنا".

أغنية "لو سمحتوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، تصوير أمين إسماعيل، إخراج نضال هاني.

الفنان هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E" مساء أمس السبت، قال: "تكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل بالإضافة إلى شريف ابني في إخراج شكل الصور الفوتوسيشن، الذي خرج بملامحه الكلاسيكية الأوروبية القديمة ذو الطابع الإيطالي".

وأوضح شاكر، أنه لم يخش من الخطوة وخروجه بهذا "اللوك" قائلاً: "يعتريني حالة من الجرأة لأني حسيت أن الأغنية لازم تتقدم بشكل مختلف، والاستايل جديد عليا، ومبسوط من حالة الجدل التي حدثت، ولو كنت عملت صورة طبيعية زي اللي عملتها قبل كده بشكل تقليدي مكنش حصل الجدل ده".