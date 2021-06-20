الخميس.. أول حفل لـ"درامرز تيم" بعد توقف بسبب كورونا على مسرح ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقيم فريق "درامرز تيم" حفلا يوم الخميس المقبل ٢٤ يونيو بساقية الصاوي، وهو الحفل الأول للفريق بعد توقف بسبب ظروف جائحة كورونا.

كان الفريق قد أنتج فيديو الصيف الماضي لعزف أوبريت (أنت أقوى) شارك فيه ٥٥ عازفا، وهو أول فيديو يتم تصويره عن بعد، حيث قام كل عازف بتصوير عزفه منفردا وتم تقديم عزف الأغنية مجمعة للفريق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة وقتها .

الفريق الذي يعود لجمهوره بعد غياب، هو أول فريق لعازفي الدرامز في مصر والوطن العربي، أسسه ويديره ألفريد بركات، ويضم عدد ١٧٠ عازفا، في أعمار تتراوح بين ٦ سنوات وفوق الخمسين.

يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء في ساقية الصاوي، ويسمح بدخول الجمهور من السابعة والنصف.