فن ومشاهير

الخميس.. أول حفل لـ"درامرز تيم" بعد توقف بسبب كورونا على مسرح ساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقيم فريق "درامرز تيم" حفلا يوم الخميس المقبل ٢٤ يونيو بساقية الصاوي، وهو الحفل الأول للفريق بعد توقف بسبب ظروف جائحة .

كان الفريق قد أنتج فيديو الصيف الماضي لعزف أوبريت (أنت أقوى) شارك فيه ٥٥ عازفا، وهو أول فيديو يتم تصويره عن بعد، حيث قام كل عازف بتصوير عزفه منفردا وتم تقديم عزف الأغنية مجمعة للفريق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة وقتها .

الفريق الذي يعود لجمهوره بعد غياب، هو أول فريق لعازفي الدرامز في مصر والوطن العربي، أسسه ويديره ألفريد بركات، ويضم عدد ١٧٠ عازفا، في أعمار تتراوح بين ٦ سنوات وفوق الخمسين.

يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء في ساقية الصاوي، ويسمح بدخول الجمهور من السابعة والنصف.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا