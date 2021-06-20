الصفقة الرابعة.. برشلونة يتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

تمكن نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقته الراابعة لهذا الموسم، بالتعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم القادم في صفقة انتقال حر عقب رحيل اللاعب عن ليون الفرنسي مع نهاية عقده.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان رسمي نشره على موقعه، أنه توصل لاتفاق مع اللاعب للانضمام إلى الفريق بمجرد نهاية عقده مع أولمبيك ليون بختام الشهر الجاري.

وسيوقع النجم الدولي الهولندي، الذي يقود منتخب هولندا في الوقت الحالي خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا – يورو 2020، على عقد يربطه بنادي برشلونة حتى نهاية موسم 2022-2023.

وتأتي صفقة ديباي لتكن الرابعة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام بعدما سبق وأعلن ضمه لكل من سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا بعد نهاية عقودهما مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى إيمرسون من ريال بيتيس.

وكان ديباي هدفا لمواطنه المدرب رونالد كومان الذي أشرف عليه في المنتخب الوطني.

وكان كومان حاضرا في المدرجات في ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام أمس الأول لمشاهدة ديباي يسجل ركلة جزاء في فوز هولندا على النمسا بهدفين نظيفين في كأس أوروبا.

وارتبط المهاجم بالانتقال الى ملعب “كامب نو” مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية وبصفقة قيمة أقل في يناير الماضي، إلا أن النادي فضل الانتظار حتى انتهاء عقده.

وسجل ديباي 20 هدفا في 38 مباراة مع ليون الفرنسي الموسم الماضي وأربعة في آخر خمس مباريات مع “الطواحين” الهولندية.