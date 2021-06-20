شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يضيف قسما جديدا له عن أفلام البيئة وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نسخته الرابعة والسبعين، أطلق مهرجان كان السينمائي الدولي قسمًا جديدًا قائمًا بذاته يركز على تغير المناخ، ويضم دراما مكتوبة وستة أفلام وثائقية تركز على القضايا البيئية.

سيكون العرض الأول لفيلم لويس جاريل The Crusade، وهو دراما عن الأطفال الذين يجتمعون لحماية الكوكب، في القسم الجديد. يلعب لويس جاريل أيضًا دور البطولة في الفيلم، إلى جانب ليتيسيا كاستا وجوسيف انجيل.

كما يعرض فيلم "فوق الماء" والذي يبحث في تأثير الاحتباس الحراري علي النيجر، وهي واحدة من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الأكثر تضررًا من الجفاف.

ويعرض أيضًا Invisible Demons لـ راهول جاين ، والذي يبحث في التلوث في نيودلهي، والجسيمات الدقيقة غير المرئية في الهواء والتي لها عواقب مدمرة على صحة السكان المحليين.

وفيلم I Am So Sorry من لـ تشاو ليانج الصيني ، الذي ينظر في المخاطر الطاقة النووية، وفيلم "Animal" للمخرج الفرنسي سيريل ديون، والذي يركز على انهيار التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم .