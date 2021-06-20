شكرا لقرائتكم خبر عن من هي غادة والي عروس حسن أبو الروس فى مدينة الملاهي .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حسن أبو الروس، أمس السبت، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، وتداول عدد من أصدقائهما صورًا والفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب في إحدى الملاهي، كما تصدر اسم العروس قائمة تريندات جوجل، حيث إنها مصممة جرافيك شهيرة الي جانب أنها شاركت من قبل في منتدي الشباب من قبل وهذه معلومات عن عروس مدينة الملاهي.

1-اختيرت للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في 2017، كممثلة عن الشباب وتحديدًا المرأة المصرية وقد حازت الكلمة التي ألقتها على إعجاب جميع المشاركين بالمنتدى



غادة والي برفقة كلبها

2-ولدت غادة والي عام 1990، لأب يعمل مهندس معماري والتحقت بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2006، وتخرجت في قسم تصميم الجرافيك عام2011، ثم درست في جامعة فلورنسا بإيطاليا.



غادة والي وحسن ابو الروس

3-تم اختيارها من مجلة فوربس بعد عودتها إلى مصر ضمن قائمة ثلاثين فنانًا تحت سن الثلاثين في فئة الفن لعام 2017.



غادة والي ومحمد منير وحسن ابو الروس

4-اختيرت لتصبح مسئولة عن حملة الدعاية لفيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد.



غادة والي ونيللي كريم وحسن ابو الروس

5-كرمت غادة والى من قبل المجلس القومي للمرأة باعتبارها نموذجًا للفتاة المصرية الموهوبة لقدرتها على تحقيق حلمها رغم التحديات والصعوبات التي تواجها.



غادة والي

6-فازت في مسابقة جرا نشان بميونخ، وكذلك حصلت على جائزتين للإنجاز في Adobe Design.



مصممة الجرافيك غادة والي

7-صنفتها جمعية الفن المطبعي في شيكاجو من أفضل 100 مصمم الجرافيك في العالم، كما عرضت أعمال غادة أيضًا بمعارض بـ زيورخ.

8-حرصت على توثيق نجاحها في تصميم الجرافيك من خلال فيلم وثائقي لسرد قصة نجاحها كمدرس مساعد للجرافيك في الجامعة الأمريكية.

9-تحلم بأن تفتح استوديوهات في كل قارات العالم لتصميم الجرافيك.

وكان زفاف غادة والي وحسن أبو الروس مختلف بداية من بوابة الحفل، والتي تصدرها صورة حسن وهو يفتح فمه ويدخل منه الحضور وكأنهم يدخلون عالم أبو الروس، ولم ينتهي الاختلاف هنا، حيث ارتدي حسن بدله بدي وكأنه عسكري ملكي، في حين ارتدت العروس غادة والي، فستان ابيض متدلي منه "شراشيب" وقبعه تميل لحقبه السبعينات.

وحضر زفاف مدينة الملاهي عدد من الفنانين والمشاهير من بينهم، المخرجة كاملة أبو ذكري، والفنانة بشري، والفنان باسم سمرة، وأحمد بهاء مغني فريق شارموفرز، والفنان عمر السعيد

كما ظهر أبو الروس في الصور التي التقطت لهما من حفل زفافه وسط إحدى الألعاب، بالإضافة إلى ظهور والد العروس في جلسة التصوير لتجسيد لقطة طريفة من نوعها وهي المشاجرة بين العريس ووالد العروس على العروسة.

ليلى زاهر فى حفل زفاف غادة والي

حفل زفاف غاده والي

غادة والي وحسن أبو الروس

حفل زفاف غاده والي

وكان بداية الاختلاف من بوابة الحفل، والتي تصدرها صورة حسن وهو يفتح فمه ويدخل منه الحضور وكأنهم يدخلون عالم أبو الروس، ولم ينتهي الاختلاف هنا، حيث ارتدي حسن بدله بدي وكأنه عسكري ملكي، في حين ارتدت العروس غادة والي، فستان أبيض متدلي منه "شراشيب" وقبعه تميل لحقبه السبعينات.

غادة والي وحسن أبو الروس

غاده والي وحسن أبو الروس

غادة والي وحسن أبو الروس

غادة والي وحسن أبو الروس

ونجح حسن أبو الروس بصورة كبيرة خلال دراما رمضان من العام الماضى تحديدًا 2020 حينما شارك ضمن مسلسل بـ 100 وش، كفرد من عصابة آسر ياسين ونيللى كريم.