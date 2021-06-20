شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي ترد بقوة على كل منتقديها: "ياريت تلتزموا الصمت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة يسرا اللوزي، على كل منتقديها بقوة، بعد نشر صورة لها وهى تقلد الفنان محمد رمضان وتمازحه وظهرت يسرا في الصور وهي تجلس على كرسي، وسيجارة في فمها، وعلقت: "لقيت الكرسي ده في الكرافان فمقدرتش أقاوم اللحظة".

وبعد تلك الصورة تعرضت يسرا اللوزي للانتقاد من قبل متابعيها، لترد عليهم يسرا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الناس ما بقاش عندها حس فكاهى و بقى دمهم تقيل أوى اللى مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت شكرا".



يسرا اللوزي



يسرا اللوزي



يسرا اللوزي

شاركت يسرا اللوزي في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.