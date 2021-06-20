شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانة سلوي محمد علي ضمن برنامج مهرجان الإسماعيلية ليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة اليوم الأحد، عرض أفلام : ( روتين الحظر واسم العائلة في الجيب وأحلام فى الحقول وتبقي واحدة والهبوط للقمة و مربي الموالح و سلفيا فى التاسعة و بيت اتنين تلاتة و الست وميلاد عازف الطبل والمجلات المغناطيسية وبنت وردان وحينما نما البرسيمون، وذلك إضافة إلى ندوة تكريم الفنانة سلوي محمد علي.

ويتنافس علي جوائز المهرجان كل من فيلم "عايشة" للمخرج زكريا نورى، والذى يدور حول عايشة، ذات الـ26 عاماً التى تعيش فى ضواحى المدينة، حياة رتيبة تعتنى أثناء النهار بأمها المريضة، وفى الليل تترك المنزل لتعبر الطريق أمام أى شاحنة محتملة.

وتدور قصة فيلم "بنت وردان" للمخرجة ميساء المومين، ويدور حول امرأة فى مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهور أمام زملائها المرحين المنقادين، تواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.

ويشارك في المهرجان أيضا فيلم "حار" للمخرج سيمون جيونت، فيدور حول أنه اثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق موظفة على مساعدة رجل تعطلت سيارته بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.