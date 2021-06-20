شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا احتفالا بذكرى العندليب ورحيل الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد ثروت حفلا غنائيا يوم 3 يوليو المقبل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية احتفالاً بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجى، والحفل تحت قيادة المايسترو يحيى الموجى، ومن المقرر أن يقدم ثروت باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة .

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

واستضاف مؤخرًا "تليفزيون الخليج 365"، المطرب الكبير محمد ثروت في ندوة خاصة، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا مستعجل على فراقى، والذى طرحها منذ فترة.

وأكد الفنان محمد ثروت أنه تلقى ثناء كبيرًا من مختلف الفنانين والجمهور أيضًا بعد طرح الأغنية، ووعد بالمزيد من الأعمال الناجحة خلال الفترة القادمة، وكشف الفنان محمد ثروت لـ"تليفزيون الخليج 365"، عن إمكانية طرحه أغنية للأطفال بسبب حفيدته خلال الفترة المقبلة.

وتابع المطرب محمد ثروت في تصريحاته إنه سعد كثيرًا بما قدمه في مشواره الفني، ولكنه ظلم نفسه كثيرًا في أنه كان مقل في الفيديو كليب، في الوقت الذى كان يبحث فيه الجمهور عن الفيديو كليب أكثر من الصوت.