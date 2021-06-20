بعد بتر قدمه .. شريف دسوقي يعلن عن بدء خطوات تركيبه لطرف صناعي

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 11:57 صباحاً - أجرى الفنان ” شريف دسوقي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” خيري رمضان ” والإعلامية ” كريمة عوض ” في برنامجهما حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس كشف من خلالها عن تطورات وضعه الصحي بعد إجرائه مؤخرا لعملية بتر ساقه نتيجة مضاعفات مرض السكري .

فقال شريف دسوقي أن عمليته الأخيرة نجحت بسبب الطب المصري وقوته وأن مصر تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى .. مضيفا : ” عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة ” .

وأشار دسوقي إلى أنه من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد في مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي موجها الشكر للرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” الذي أمر بإحضار الطرف الصناعي من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر .

وأكد على أنه بعد تركيبه للطرف الصناعي سيعود لممارسة حياته بشكل طبيعي .. وعن خططه القادمة في العمل الفني خلال الفترة المقبلة أعلن شريف دسوقي عن مشاركته في الجزء الثاني من فيلم ” وقفة رجالة ” والجزء الثاني من مسلسل ” بـ100 وش ” .