غادة عبد الرازق بملامح مختلفة.. وتغني: “وشي الحقيقي”

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 11:57 صباحاً - شاركت الفنانة االمصرية غادة عبد الرازق متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بملامح مختلفة.



وأطلت غادة عبد الرازق داخل سيارتها بإطلالة صيفية أنيقة وهي تدندن بأغنية “وشي الحقيقي”

للنجمة شيربن عبد الوهاب، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



وقد اثارت اطلالة غادة عبد الرازق تفاعلا واسعا من متابعيها حيث عبرت العديدين عن استغرابهم من تغير ملامحها حيث كتب احدهم: “والله ما عرفتك من كتر عمليات التجميل

” وقال اخر “كنتى زمان احلى كتير بطلى تلعبى فى وشك بقى بقيتى حد تانى”.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة مى سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .