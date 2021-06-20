شاهد.. روان بن حسين تحتفل بالـ 31 مليون: “الألم صنع مني فنانه”

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كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 11:57 صباحاً - احتفلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بالنجاح الكبير الذي حققته اعنيتها الاولى وتخطيها حاجز الـ 31 مليون مشاهدة بعد ثلاثة اشهر فقط على طرحها.
وظهرت روان بن حسين، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تحتفل في انطاليا التركية وعلقت كاتبة: “رحلة انطاليا كانت كلها احتفال
بنجاح اغنيتي الاولى #كان_ياما_كان شكراً للجميع وخصوصا ً للشخص اللي خلّاني أمر بالكثيييير… الألم صنع مني فنانه
”.
وكانت روان بن حسين قد نشرت، قبل أيام، صورة لها من داخل طائرة خاصة لحظة وصولها الى انطاليا.
يذكر أن أغنية روان بن حسين “كان ياما كان” من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.
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