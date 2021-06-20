يسرا اللوزي : ” الناس بقى دمهم تقيل أوي “

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 11:57 صباحاً - تعرضت الفنانة ” يسرا اللوزي ” لعدد من الانتقادات والتعليقات الغير لائقة عقب نشرها لصورة وهي تجلس على كرسي وتقلد حركة الفنان ” محمد رمضان ” وهو يرفع إصبعه بعلامة نمبر وان .
وكتبت في تعليقها عليها : ” لقيت الكرسي ده في الكرافان فمقدرتش أقاوم اللحظة ” .
وخرجت يسرا اللوزي بمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام توجه من خلاله رسالة إلى منتقديها معربة عن استيائها من الإساءات التي تعرضت لها .
فقالت في منشورها : ” الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي .. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت .. شكرا ” .
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