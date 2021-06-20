تايلور سويفت تعيد طرح ألبومها “Red” مع 11 أغنية إضافية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذت المغنية العالمية تايلور سويفت قرارًا بإعادة طرح ألبومها Red الحائز على العديد من الجوائز في نسخة معاد تسجيلها في نوفمبر، مضيفة أنه سيكون هناك أيضًا بعض المفاجآت.

وبحسب موقع “ميرور” أعلنت “سويفت” ،31 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي أن النسخة المعاد تسجيلها من ألبومها الرابع Red (نسخة تايلور) ، ستصدر في 19 نوفمبر. سيشمل الألبوم 30 أغنية، بما في ذلك أغنية واحدة غير محددة مدتها عشر دقائق بالإضافة إلى 11 أغنية أخرى أيضًا!

وقالت “تايلور” للمعجبين على تويتر: “ستكون هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها جميع الأغاني الثلاثين التي كان من المفترض أن تستمر على Red. مهلاً، طول أحدها حتى 10 دقائق”.

وأضافت “تايلور” في بيانها المطول على موقع تويتر: “من الناحيتين الموسيقية والغنائية، فإن الأحمر يشبه الشخص الحزين. كان في كل مكان، فسيفساء ممزقة من المشاعر التي تتلاءم معًا بطريقة ما في النهاية. سعيد ، حر، مرتبك، وحيد، مدمر، مبتهج، متوحش ، ومتعذب من ذكريات الماضي”.

الجدير بالذكر أنه تم إصدار Red في عام 2012. وهو الألبوم الثاني الذي يتم إعادة تسجيله بعد Fearless، والذي تم إصداره في عام 2008 عندما كانت “تايلور” تبلغ من العمر 18 عامًا. كما أن Red سجل مركز TayTay الأول على مخطط ألبوم المملكة المتحدة، مع كلماته العاطفية وألحانه الجذابة.