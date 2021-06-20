شريهان تكشف عن مصدر قوتها أمام الكاميرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية شريهان عن صور جديدة من كواليس تصوير إعلانها الأخير الذي مثّل أول عودة لها إلى عالم الفن بعد غياب طويل، وتوقفت أمام موهبة مدير التصوير أحمد المرسي، مؤكدة أنه كان مصدر قوتها أمام الكاميرا، وإنه قادر على دعمها دوما للوقوف أمام أي كاميرا وتصوير أي مشهد، وأشارت إلى أنها ستبدأ في تنفيذ خطة لتعريف جمهورها بأكثر الأشخاص الداعمين لمسيرتها الفنية والإنسانية.

شريهان نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها برسالة طويلة إلى المصور أحمد المرسي قالت فيها: ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعًا.

وتابعت قائلة: هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومقاتل مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال.

أضافت: إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، لا يزال يحتل مكانته؛ إنه أحمد المرسي وهذا يكفي. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي”.

وكشفت شريهان سبب كتابة هذه الرسالة موجهة الكلمات إلى متابعيها بقولها: أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان، وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج، على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته.

واختتمت شريهان رسالتها قائلة: أنتَ رجل عظيم و مثال مشرف للإنسان المصري المبدع و الفنان”.

أحمد المرسي رد سريعا على رسالة شريهان قائلا: لقد تأثرت بهذه الكلمات الجميلة .. أنا حقاً لا أجد الكلمات المناسبة للتعليق!

تابع قائلا: أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنت عليها وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي. أنت إلى حد بعيد واحد من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم على الإطلاق، ويشرفني دائمًا التعاون معًا .. وهذا على المستوى المهني فقط! لكن بالنسبة لي، شخصيًا، أنت صديق رائع وشخص جميل (من الداخل إلى الخارج). يشرفني حقًا أن أفخر بأنني جزء من رحلتك، وفخور بأن أكون جزءًا من حياتك. شكرا لا تكفي ، وقد يكون لدينا دائما هذه الرابطة الجميلة.