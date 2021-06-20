محمد عبده يضيء سماء جدة في حفلات الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يضيء فنان العرب محمد عبده سماء جدة في الساحل الغربي، في أول أيام الشهر المقبل، بحفل غنائي بقيادة أوركسترا من المايسترو وليد فايد.

وتأتي الحفلة الغنائية لأبو نورة ضمن حفلات صيف جدة، وذلك بعد عودة الفعاليات الترفيهية التي أقرَّتها هيئة الترفيه، وستُقام الحفلة في “جدة سوبردوم” في قبة جدة الجديدة.

وكان فنان العرب قد أحيا حفلاً غنائياً في العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، منفرداً بشكل مختلف ومتجدد في فندق الفور سيزن، وتغنى فيه بين القديم والجديد، وستُعَدُّ إطلالته في جدة ضمن سلسلة نشاطه الفني في فترة الصيف الحالية.

ووفقاً لبروتوكول الهيئة العامة للترفيه، وتحديداً عن آلية عودة الفعاليات الترفيهية، وفي مقدمتها الإجراءات الاحترازية التي تتم، فقد تَمَّ تخصيص بوابات للدخول وبوابات أخرى للخروج؛ وذلك لضمان التباعد بين الحضور في الحفلات، أيضاً جميع تذاكر الحفلات تمَّ حجزها ودفع قيمتها إلكترونياً، وبالتالي الإجراءات التي تتمُّ في الحفلة هي فقط التأكد من وجود التذكرة، ويقوم منظمو الفعالية بالتأكد من حالة تطبيق توكلنا، أيضاً جميع منظمي الحفل حالتهم في تطبيق توكلنا هي “محصّن”، وعلى مستوى الحضور للفعالية قُلِّصَتْ نسبة الحضور إلى 40%، وهي النسبة المحددة في بروتوكول الهيئة العامة للترفيه.

يشار إلى أن الحفلة من تنظيم بنش مارك، وبدعم الهيئة العامة للترفيه.