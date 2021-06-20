على غرار التقاليع الأخيرة.. بطل “بـ100 وش” يحتفل بزفافه في الملاهي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان الشاب حسن أبو الروس، بزفافه أمس، على المخرجة غادة والي.

وعلى غرار التقاليع الأخيرة التي اتبعها الفنانون في زفافهم، وكانت آخرها محمد فراج وبسنت شوقي، قرر العروسان أن يخضعا إلى جلسة التصوير احتفالاً بالمناسبة في الملاهي.

وشهدت الصور أجواء من البهجة والمرح، ونشرت إحدى الصفحات على “إنستغرام” بعض لقطات مرحة أثناء الجلسة.

وكان بطل “بـ100 وش”، قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بنت السلطان” الذي لعبت بطولته الفنانة روجينا، وضم عدداً من الفنانين، نذكر من بينهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهران، بيومي فؤاد، أيمن عزب، أمنية العربي، رانيا الملاح، محمود حجازي، مروة الأزلي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.