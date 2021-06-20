“تغريداتي من تجارب الحياة”.. نوال الزغبي تحسم الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتّخذ النجمة اللبنانية نوال الزغبي من صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، منبرًا تعبّر من خلاله عن أفكارها وتبدي رأيها في مختلف المواضيع والأحداث.

وأضحت نوال في تغريدة لها أن ما تكتبه في “تويتر” يأتي من تجارب الحياة، وليس من الضرورة أن يعبّر عن الحالة التي تعيشها، قائلةً: “لما بكتب تويت بتكون من تجارب الحياة… مش من الضرورة كون عم عيشها حاليا”.

ودائمًا ما تثير نوال الزغبي الجدل بتغريداتها، فتلقى منشوراتها تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، خاصةً أن “الزغبي” تتمتّع بشعبية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي حققت مؤخرًا نجاحًا لافتًا من خلال أغنيتين “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه و”بكلم خيالي” كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.