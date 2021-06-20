الرد الأول من أحمد فلوكس بعد تأييد حكم حبسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر ضده بتأييد حبسه سنة بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلاً عن المجني عليها.

وقال فلوكس خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة الحدث اليوم: “مش عارف ده ليه بيحصل معايا، لكن لا تعقيب على أحكام القضاء”، موضحًا أن لديه قضيتين مرتبطتين ببعضهما، واحدة تم حفظها، والأخرى صدر الحكم فيها أمس.

وعن تأييد حبسه قال: “لسه مش تأييد حبس، هناك درجات تقاضٍ أخرى، أنا مش محبوس أنا في بيتي هي حملة موجودة عليا ولا شك كلها حبس”.

وعن أزمته مع ياسمين عزت قال: “مفيش بيني وبينها قصة مش فاضي ليها ولا غيرها، أنا راجل رجعت لزوجتي وابني، عندي مسؤوليات، راجل مش فاضي، مش بحب المحاكم، أنا ابن ناس أهلي مربيني وأبويا وأمي تعبوا عليا”.

وأكد: “علاقتي بكل الناس طيبة جدًا مش بسعى لشهرة مش محتاجها ولا عاوزها، هي مش مذيعة، وهي قضية شخصية مش هتكلم فيها دلوقتي، اللي عاوز يعمل شر بيعمله، ربنا كبير مش راضي لظلم حد، مش أنا اللي بجري للشر والقضايا، أنا أبويا وبيتي وأمي علموني كده، واللي بيعمل حاجة بيدفع تمنها”.