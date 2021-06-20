درة توجه نصيحة لجمهورها: كن على طبيعتك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة التونسية درة، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام” صورة جديدة لها بإطلالة بسيطة وساحرة، كشفت من خلالها عن نصيحتها لمتابعيها بعدم “التصنع” من أجل “حياة طبيعية”.

وعلقت درة على الصورة باللغة الإنجليزية قائلة: “ليس عليك أن تكون مثاليًا، عليك أن تكون على طبيعتك”، ليتفاعل معها العديد من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم ببساطة إطلالتها في الصورة.

يذكر أن درة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بين السما والأرض” للنجم هاني سلامة، والمسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل ومن بطولة يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمد ثروت، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ.

من ناحية أخرى، أعلنت درة عن انتهاء تصوير فيلم «الكاهن»، ونشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عدة صور لها مع أبطال العمل إياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي.