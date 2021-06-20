فن ومشاهير

قرار جديد حول دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تأجيل الدعوى المطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة إلى يوم 25 تموز (يوليو) المقبل.

وقال المحامي، في دعواه المقامة ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان إن “النقابة كانت دوماً تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدواراً تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للممثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارًا فنياً وأخلاقياً وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجاً له”.

وطالب بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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