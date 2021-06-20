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صور.. مصممة الجرافيك العالمية غادة والي تتزوج الفنان حسن أبوالروس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل الفنان المصري حسن أبوالروس بزواجه من مصممة الجرافيك العالمية غادة والي.

واشتهرت العروس مصممة الجرافيك العالمية غادة والي بمشاركتها أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم وطرحها عددا من الأفكار الناجحة في ظهور حظي باهتمام كبير عام 2017. 


واشتهر حسن أبوالروس بالمشاركة ضمن "العصابة" في مسلسل "بـ100 وش"، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بنت السلطان.


ويذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبوالروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة: روجينا، وباسم سمرة، وأحمد مجدي، وندى موسى.



محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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